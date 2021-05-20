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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر أسعار الأسماك فى السوق والبلطي تراوح بين 22 إلى 25 جنيها ..فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الخميس، أسعار السمك والجمبرى فى الأسواق مع أحد التجار بمنطقة القناطر .

وسجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 22 إلى 25 جنيها وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 19 إلى 21 جنيها وسمك البلطى الأسوانى من 17 إلى 37 جنيها.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 90 و 110 جنيهات، وسجل سعر كيلو سمك البورى 2 سعر 38 جنيها.

فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة حوالي 30 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسى 70 جنيها ، ووصل سعر كيلو سمك موسى 130 جنيها للكيلو.


كما سجل المرجان 2 حوالي 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل حوالي 46 جنيها، وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.

وسعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) فى سوق العبور ما بين 110 إلى 170 جنيها ، كابوريا من 30 إلى 130 جنيها .

وسجلت أسعار الجمبري فى سوق العبور كالتالي، أسعار الجمبرى جامبو ما بين 400 إلى 470 جنيها، وسجل أسعار الجمبرى 1 ما بين 300 إلى 360جنيها ، وسجل أسعار الجمبري 2 ما بين 200 إلى 250 جنيها، وسجل أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 85 إلى 165 جنيها ، وسجل أسعار الجمبرى 3 مابين 90 إلى 170جنيها.

أسعار السمك أسعار السمك اليوم

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