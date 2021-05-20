نعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد اخر اسعار الخضروات والفاكهة فى الاسواق.

وتراوح سعر الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس يبدأ سعرها من 1.25 إلى 2.7 جنيه للكيلو، والبصل من 1.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو، والجزر من 1.5 إلى 2.5 جنيه للكيلو، والكوسة من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو.

فيما تراوح سعر الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات للكيلو، والباذنجان البلدي من 2 إلى 5.5 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى البلدي من 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الحامى صوب 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل ألوان (أصفر - أحمر - برتقالى) من 10 إلى 16 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الملوخية بين 5 و7 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار الصوب من 3 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار البلدى من 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو، وسعر البسلة من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو، وسعر السبانخ من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الثوم من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو، والبنجر من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الورق عنب البناتى من 10 إلى 20 جنيها للكيلو، وسعر الورق عنب البلدى من 7 إلى 13 جنيها للكيلو، وسعر الخس الكابوتشى 5 للواحدة، وسعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات للواحدة، وسعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة، وسعر عيش الغراب (الطبق 250 جم) 25 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة ، تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو، وسعر البرتقال الصيفى من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، وسعر الجريب فروت من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر اليوسفى من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، وسعر الليمون البلدى 6 إلى 16 جنيها للكيلو، وسعر الليمون أضاليا 6 جنيهات للكيلو، وسعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 و23 جنيها للكيلو، وسعر التفاح جولدن من 13 إلى 17 جنيها للكيلو، وسعر التفاح السورى اللبنانى من 12 إلى 14 جنيها للكيلو.