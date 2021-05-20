أبوريدة ومجاهد الأبرز.. ننشر قائمة حضور افتتاح بطولة كأس العرب لكرة الصالات

ينشر صدى البلد، قائمة الحضور لانطلاق منافسات النسخة الخامسة من كأس العرب لكرة الصالات اليوم الخميس فى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة ٦ اكتوبر.

ويلتقى منتخب مصر بقيادة هشام صالح، نظيره منتخب موريتانيا فى مباراة الافتتاح المقرر إقامتها فى تمام الساعة الثالثة عصرا فيما يعقبه لقاء البحرين والكويت الساعة السادسة مساءا.

ومن المقرر أن يحضر انطلاق منافسات كأس العرب لكرة الصالات، المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربي والمهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعبد الحكيم الشلماني رئيس الإتحاد الليبي وعضو الإتحاد العربي، ومبارك الضفيان الأمين العام المساعد للإتحاد العربي لكرة القدم ، ومحمد الشواربي عضو الإتحاد المصري لكرة القدم وعضو اللجنة المنظمة للبطولة.

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لكرة الصالات استعرضت أمس الأربعاء على هامش الاجتماع التحضيرات والترتيبات الخاصة لإقامة البطولة التي تنطلق اليوم الخميس بمشاركة 8 منتخبات وطنية عربية تتباري من خلال مجموعتين على الملعب الرئيسي لصالة د.حسن مصطفي المغطاة بمدينة ٦ أكتوبر.

وأكد د. معتصم جعفر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة علي ثقة الاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة علي نجاحها لإقامتها في مصر التي تمتلك من المنشآت الرياضية والخبرات التنظيمية ما يؤهلها لنجاح أي بطولة تقام علي أرضها.

كما وجه التحية للمهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي الذي وصفه بأنه أصبح رمزاً للكرة العربية.

من جانبه أكد المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الاجتماع استعداد مصر الدائم لاستضافة أي حدث رياضي عربي.

ونقل “مجاهد” تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وحرصه علي إبلاغ رسالة مصر الي كل الأشقاء العرب بالترحيب الدائم بهم وتنظيم أيا من بطولاتهم ، مؤكدا علي البعد العربي والإقليمي لسياسة مصر في هذا المجال.