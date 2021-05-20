شاهد.. مواطنون يتلقون لقاح كورونا بمستشفى طيبة جنوب الأقصر

واصل المواطنون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، توافدهم على مستشفى طيبة التخصصي “إسنا سابقاً”، وذلك لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المستشفي عن تطعيم نحو 450 مواطناً منذ انطلاق فعاليات التطعيم من يوم الخميس الماضي وحتى الآن، حيث تم استقبال المواطنين يومياً من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا.

ويجري تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ 4 مستشفيات بمراكز المحافظة، هي مستشفي طيبة التخصصي والتي تخدم مركز ومدينة إسنا، ومستشفي حورس التخصصي وتخدم أهالي مركز ومدينة أرمنت، ومستشفى العديسات وذلك لخدمة منطقة الطود، إضافة إلى مركز طبي القرنة لخدمة أهالي منطقة القرنة بمحافظة الأقصر.

IMG-20210520-WA0022

IMG-20210520-WA0023

IMG-20210520-WA0019

IMG-20210520-WA0018

IMG-20210520-WA0020