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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال اجتماع محلية النواب.. إشادة بدعم الرئيس السيسي لفلسطين

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، إشادة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي  التي أعلن عنها  لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

وثمن النائب أحمد السجيني،  رئيس اللجنة، جهود القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينة، ووقف العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة، فضلا عن تخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار، والتي ستشارك فيها الشركات المصرية بما لها من خبرات في مجال الاعمار

وأضاف السجيني، في كلمته خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، "نحن أمام قيادة وطنية أعادت مصر لوزنها الحقيقي بين الأمم".

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من جانبه أشادت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي بمبادرة الرئيس السيسي لاعادة إعمار غزة والجهود المبذولة من أجل وقف العدوان، مضيفة: "حضرنا الجلسة الطارئة للبرلمان العربي بالأمس حول الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية في فلسطين، ورقبتنا كانت مرفوعة، لدينا قيادة جعلت رقبتنا في السماء بمواقفها الوطنية التي أعادت لمصر مكانتها المستحقة وسط الأمم".

وشددت البرلمانية علي الموقف المصري الثابت للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم اشقائها العرب، بقولها "مصر تحتضن نحو 6 ملايين لاجيء، ولم ولن نتاجر بهم أبداً". 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالي الجديد 2021/2022.

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