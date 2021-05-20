عبر الفيديو.. أمير قطر يشارك في منتدى بطرسبورج بروسيا

يشارك أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي المقرر عقده يونيو المقبل.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، قال الكرملين إن شكل منتدى بطرسبورج الاقتصادي مختلطا (مشاركة شخصية وعبر الفيديو)، حيث سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة كما سيلقي كلمة.

وأضاف الكرملين أن الضيوف وفي المقام الأول أمير قطر ومستشار النمسا سيشاركان في الجلسة العامة للمنتدى عبر تقنية الفيديو.

ويعقد المنتدى هذا العام في الفترة من 2 وحتى 5 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يكون الوفد القطري بين أكبر الوفود المشاركة في المنتدى.

ويعد المنتدى منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، وتشمل فعالياته أعمالا مختلفة مثل الطاولة المستديرة وفعاليات ثقافية، كما يعقد على هامشه منتدى للأعمال الحرة الصغرى والمتوسطة.