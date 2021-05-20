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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أون تايم سبورت وقنوات خليجية تنقل بطولة كأس العرب لكرة الصالات

صدى البلد

 

تنطلق اليوم الخميس، منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2021، التي تقام في مصر، بمشاركة 8 منتخبات هي مصر وموريتانيا والكويت والبحرين والسعودية والإمارات والمغرب وجزر القمر.


وتجمع مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وموريتانيا على صالة حسن مصطفى بالقاهرة، في تمام الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، بينما يلتقي منتخبا البحرين والكويت وجها لوجه في السادسة مساءً.


ومن المقرر أن يتم إذاعة مراسم إفتتاح بطولة كأس العرب لكرة الصالات عبر قناة أون تايم سبورت وعدة قنوات خليجية ٱخرى حدفى ظل إهتمام إعلامى عربي للبطولة.

ويخوض نتخب مصر منافسات البطولة بقائمة تضم كل من؛ عبدالرحمن عباس ومحمود عبدالوهاب وعبدالرحمن عيد وعلاء محمد عيسي وإبراهيم محمد عوض وبلال السيد محمود والمعتز بالله سامي ومحمد عبدالحميد وأحمد محمد عبدالقادر ومحمد سعيد لبيب ومصطفي عيد خلف وخالد عبدالله عبدالحليم وخالد يسري إبراهيم ورجب رمضان علي وعبدالرحمن سيد مصطفي ومحمد طلعت بوجي.

 

ويقود المدرب المصري هشام صالح صفوف المنتخب فنيا، ويسعى لقيادة لاعبيه نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف لسلسلة حافلة بالإنجازات لمنتخب مصر، بعد الفوز بكأس أفريقيا 3 مرات، ومرتين للبطولة العربية ولقب وحيد لبطولة شمال أفريقيا، بالإضاف للمركز الرابع في كأس العالم للقارات عام 2014، علما بأنه تم اعتماد اللعبة لدى اتحاد كرة القدم في عام 1996.


في المقابل، يسجل المنتخب الموريتاني أول ظهور له بالمسابقة، وذلك تحت قيادة فنية للمدرب التونسي رمزي العرفاوي، بعد اعتماد اللعبة بشكل رسمي في شهر إبريل الماضي.
وتضم قائمة منتخب موريتانيا كل من؛ أحمد العبدي مولاي والصبار بوبي وأمحمد أمحمد وبوحمادي عبدالرحمن وأمحمد مكيه وجوب مامادو وهيبه محمد سالم وخيار موسي وسالم حامد وأمحمد جميل وبح محمد بوي والطالب إبراهيم ومحمد العبد إبراهيم وديكو مورو وإمام الصف محمد وسيد عبدالله حمود.


أما منتخب البحرين فيخوض المنافسات تحت قيادة المدرب البرازيل جوميز دا سيلفا مارسلينو، علما بأنه تم اعتماد اللعبة بشكل رسمي عام 2009.


ويشارك المنتخب البحريني في البطولة بقائمة تضم؛ يوسف عبدالله صالح وعلي حسين محمد وصالح أحمد سنجار وفلاح عباس يوسف وأحمد محمد عنتر وعلي عبدالله العلواني وأحمد عبدالجليل درويش ومحمد رضى السندي ومحمد عبدالله علي وجسام صالح عنان وأحمد عبدالنبي حمد وسلمان ملا بخش محمد والسيد فاضل رضى محفوظ والسيد محمد حميد عباس وميرزا عبدالإله النعيمي وعمار حسن علي.


وأخيرا يقود منتخب الكويت فنيا المدرب الإسباني لويس فونيسكا، ويأمل في اعتلاء منصة التتويج بلقب البطولة هذا العام، علما بأن اللعبة اعتمدت رسميا في عام 2008.

وتضم قائمة الفريق كل من فهد خليل الخواري وسالم خالد سالم الصميعي ومحمد ناصر الهزيم وأحمد صالح الفارسي وناصر الغلبان وعبدالعزيز عادل داود وسلطان ماجد سلطان الماجد وعبدالرحمن ناصر المسبحي وسلمان سامي البعيجان وعبدالعزيز راشد بوراشد وحمد حسين العوضي وحمد فيصل وعمر عبدالعزيز المنصور وعبدالرحمن طلال الطويل وعبدالرحمن بدر الوادي وعبداللطيف أحمد العباسي.

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