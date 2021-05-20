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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آلام الرقبة

توقف عن استخدام الوسادة للنوم وشاهد ماذا سيحدث للجسم

توقف عن استخدام الوسادة
توقف عن استخدام الوسادة أثناء النوم

الكثير منا لا يستطيع النوم بدون وسادة ، ، وثبت علميا أنها تسبب الألم لذلك نصح موقع هيلثي بالتوقف التام عن استخدام الوسادة أثناء النوم وملاحظة الأتي

 

1. تقليل آلام الرقبة والظهر

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التوقف عن استخدام الوسائد أثناء النوم. ساعدك ذلك في تقليل آلام الرقبة وآلام الظهر والحفاظ على وضعية أفضل أثناء النوم.

2. تخفيف الصداع


النوم بدون وسادة يساعد على الاستيقاظ دون شعور بالصداع .

3. محاربة حب الشباب والتجاعيد
النوم على الوسادة يمكن أن يسبب حب الشباب أو التجاعيد لأن غطاء الوسادة يتراكم الأوساخ والزيوت بمرور الوقت التي تنتقل إلى الجلد، هذا يمكن أن يسد المسام ويسبب الشوائب.

4. تحسين نوعية النوم


النوم بدون وسادة يسمح للمرء أن يكون في وضع طبيعي ويساعد العمود الفقري والرقبة والظهر على الراحة بالتساوي على طول المنحنيات الطبيعية للجسم، حيث يمكن للوسادة أن تحل محل محاذاة جسمك وتزعج النوم.

5. يقلل من التوتر والإلهاء


النوم بدون وسادة يساعد الجسم على الراحة في وضع طبيعي ، مما يقلل من آلام الرقبة والظهر، هذا يقلل من مستويات التوتر ويسهل النوم بشكل أفضل .    
 

نصائح حول التكيف مع الحياة بدون وسائد


قد تجدي صعوبة بعض الشيء بالنسبة لك إذا كنت معتادا على النوم على وسائد مريحة. ومع ذلك ، فهذه هي الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص ببطء من هذه الممارسة:

يمكنك وضع قطعة قماش مطوية تحت رقبتك عندما تضع رأسك على السرير. يجب ألا تكون قطعة القماش سميكة جدًا.تذكر أن تحافظ على رأسك ورقبتك على نفس الخط مع الظهر.
لذلك ، اتبع هذه النصائح والنوم بدون وسادة لتجربة تغييرات إيجابية في صحتك وعافيتك.

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