بإطلالة صيفية.. ناهد السباعي تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وتألقت ناهد السباعي، بتوب بسيط وأنيق باللون الموف المشجر الذي يبرز عن جمالها، ومرتديه معه كارديجان من الشيفون باللون الأبيض الذي يبرز جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها.

واختارت مجموعة من الاكسسوارات حول الرقبة، وفي اليد باللون الفضي الذي يتناسب مع ظهورها.