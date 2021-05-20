شكري: مصر مستمرة في اتصالاتها لإنهاء التصعيد بالأراضي الفلسطينية ووقف إطلاق النار

استمرار مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبراً عاجلاً يفيد أن وزير الخارجية السفير سامح شكري استقبل عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأكد "شكري"، على استمرار مصر في مساعيها واتصالاتها المكثفة لإنهاء التصعيد الحالي بالأراضي الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونوه، أن مصر ستستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أنه منذ التوترات التي حدثت في العشر الأواخر من رمضان والتي أدت إلى احتدام الموقف وهناك اتصال وثيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لاحتواء الازمة ووقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في فلسطين، منعًا لتفاقم الوضع أو توسيع رقعة الصراع والأثر الذي يعود على المنطقة بأكملها.

وأشار، إلى أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية، ومصر في صدارة المدافع عن تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة حتى تستطيع شعوب المنطقة أن تقدم على توفير الرفاهية لشعوبها.