عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استمرار مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين

شكري: مصر مستمرة في اتصالاتها لإنهاء التصعيد بالأراضي الفلسطينية ووقف إطلاق النار

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري ، وزير الخارجية المصري

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبراً عاجلاً يفيد أن وزير الخارجية السفير سامح شكري استقبل عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

 

وأكد "شكري"، على استمرار مصر في مساعيها واتصالاتها المكثفة لإنهاء التصعيد الحالي بالأراضي الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

ونوه، أن مصر ستستمر في دعم الأشقاء الفلسطينيين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأضاف أنه منذ التوترات التي حدثت في العشر الأواخر من رمضان والتي أدت إلى احتدام الموقف وهناك اتصال وثيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لاحتواء الازمة ووقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في فلسطين، منعًا لتفاقم الوضع أو توسيع رقعة الصراع والأثر الذي يعود على المنطقة بأكملها.  

وأشار، إلى أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية، ومصر في صدارة المدافع عن تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة حتى تستطيع شعوب المنطقة أن تقدم على توفير الرفاهية لشعوبها.

وزير الخارجية سامح شكري عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية حركة فتح الأراضى الفلسطينية وقف إطلاق النار توجيهات القيادة السياسية الأشقاء الفلسطينيين

موضوعات متعلقة

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

صلاة الفجر في رمضان تكفر كل ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط.. باقي 25 دقيقة

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 10 إلى الجمعة 16  ابريل 2021

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

قبل موقعة الأهلى وصن داونز .. قفشة ملك التسديد فى دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يتحفظ على نقل مباراة الزمالك والإسماعيلي فى كأس مصر

النائب العام يحيل ضابطين بمصر للطيران ومدير شركة سياحة للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المسافرين

فى حوار نادر.. سناء يونس تكشف سر قبلة شهيرة من ممثل عالمى

هذه إجراءات البنوك لتطبيق مبادرة دعم التمويل العقاري الجديدة .. تفاصيل

جرأتها شجعتني وكانت ساعة شيطان.. إعترافات طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط ٣ تجار مخدرات حاولوا غسل 15 مليون جنيه فى شراء العقارات والسيارات

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

الصحة العالمية :10 ملايين إصابة بفيروس كورونا بالشرق المتوسط

قناة الكأس تنقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

ما الطريقة الصحيحة لفك السحر؟ أمين الفتوى يوضح

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

زراعة دمياط: تنفيذ ٥٠٠ كيلومتر من خطة التطهير لعام ٢٠٢١

بالأسماء.. إصابة 11 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر ومواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ