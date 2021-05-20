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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأطباء: إضافة أحدث جهاز للموجات الصوتية للتدريب بالتعليم المستمر

صدى البلد

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إضافة أحدث جهاز للموجات الصوتية متعدد الأغراض للجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة.

وصرحت دكتورة رانية العيسوي مقرر اللجنة وعضو مجلس النقابة العامة أن هذا الجهاز هو نتاج جهد قام به مقرر اللجنة السابق الدكتور عمرو فاروق بطلبه والسعي في الحصول عليه.

ويساعد الجهاز علي تدريب الاطباء في مجالات النساء والولادة والأمراض الباطنة والموجات الصوتية علي القلب للصغار والكبار وكذلك دوبلر الشرايين والاوردة والثدي والرقبة، وستعلن اللجنة عن مواعيد كل هذه الدورات علي صفحة التعليم الطبي قريبا.

ياتي ذلك في إطار التطوير المستمر لدورات التعليم الطبي المقدمة بنقابة الأطباء والحرص علي تدريب الاطباء علي أحدث الأجهزة والتقنيات. 

الأطباء النقابة العامة للأطباء النقابة العامة لجنة التعليم مجلس النقابة

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