الأطباء: إضافة أحدث جهاز للموجات الصوتية للتدريب بالتعليم المستمر

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إضافة أحدث جهاز للموجات الصوتية متعدد الأغراض للجنة التعليم الطبي المستمر بالنقابة.

وصرحت دكتورة رانية العيسوي مقرر اللجنة وعضو مجلس النقابة العامة أن هذا الجهاز هو نتاج جهد قام به مقرر اللجنة السابق الدكتور عمرو فاروق بطلبه والسعي في الحصول عليه.

ويساعد الجهاز علي تدريب الاطباء في مجالات النساء والولادة والأمراض الباطنة والموجات الصوتية علي القلب للصغار والكبار وكذلك دوبلر الشرايين والاوردة والثدي والرقبة، وستعلن اللجنة عن مواعيد كل هذه الدورات علي صفحة التعليم الطبي قريبا.

ياتي ذلك في إطار التطوير المستمر لدورات التعليم الطبي المقدمة بنقابة الأطباء والحرص علي تدريب الاطباء علي أحدث الأجهزة والتقنيات.