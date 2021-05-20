جرأتها شجعتني وكانت ساعة شيطان.. إعترافات طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته

واصلت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع طبيب أسنان متهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته بمنطقة الطالبية.



واعترف المتهم بارتكاب الجريمة عقب مواجهته بأقوال الضحية وقال: «كانت ساعة شيطان»، وبرر فعلته بأن السيدة كانت بمفردها وتتحدث معه بشكل صريح عن أمور كثيرة.



وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة، أن السيدة كانت تحضر إليه لحشو «ضرسها» وأن الجلسة الأولى كانت تعارف وكان يمارس عمله بكل أمانة لمدة 30 دقيقة متصلة، حتى انصرفت السيدة وطلب منها أن تحضر في الجلسة الثانية في نهاية عمل العيادة حتى لا تنتظر وقتًا طويلًا.



وتابع المتهم وخلال مباشرة عمله في الجلسة الثانية وجد السيدة منفتحة وتتحدث معه بشكل طبيعي عن عدة أمور، منها علاقات الأزواج وأسباب الخلافات، واستغل جرأتها تلك وتحسس جسدها، وعندما احتجت اعتذر إليها بقوله أن ما حدث بغير قصد، فقبلت السيدة الاعتذار وعندما غادرت العيادة فوجئ بها تحرر محضرًا ضده.



وألقت المباحث القبض على المتهم بناء على صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بعد أن اعترفت السيدة بتفاصيل الجريمة في تحقيقات النيابة العامة، وطالبت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل العيادة للتأكد من صحة روايتها.



وقررت النيابة حبس الطبيب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة لبيان محتواها ومدى صحة الواقعة طبقا لرواية الضحية.



ولم تكن واقعة طبيب الأسنان في الطالبية هي أولى وقائع التحرش، فسبقتها واقعة طبيب الأسنان المعروف باسم سمير المتهم بهتك عرض الرجال بالقوة والمحال إلى محكمة الجنايات والتي قررت نظر محاكمته لجلسة 20 يونيو المقبل.



وبدأت أحداث واقعة التحرش المتهم فيها الطبيب باسم سمير عندما أعلن عنها الفنان عباس أبو الحسن على حسابه بموقع «فيسبوك»، وقال إنه أحد ضحايا الطبيب، وتبع الفنان آخرون في الاعتراف بأنهم تعرضوا للتحرش داخل عيادة المتهم في منطقة الدقي.