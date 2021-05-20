رئيس نادي بورتو البرتغالى يشيد بتجربة سموحة

نشر محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يكشف خلاله حديث رئيس نادي بورتو البرتغالى عنه اليوم .



وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية قائلا : " خورخي بينتو رئيس بورتو البرتغالي يتحدث عن المهندس محمد فرج عامر اليوم منذ ربع ساعة وذلك في قناة نادي بورتو التليفزيونية ".



وأضاف : " بورتو البرتغالي يري أن نادي سموحة السكندري في الدوري المصري يشابة نادي بورتو إلي درجة كبيرة جدا ، وأن نادي سموحة لديه رئيس اسمه فرج عامر صاحب عقلية رياضية استثمارية تنال إعجاب(خورخي بينتو) " .



وأضاف : " أن رئيس بورتو يري أن فرج عامر من أذكي وأفضل رؤساء الأندية الرياضية التي سمع عنها خاصة في الشرق الأوسط".



وعلى الجانب الأخر ، توجه حسام حسن مهاجم سموحة والمعار إلى صفوف فريق أهلي طرابلس الليبي، اليوم الخميس، إلى مطار القاهرة وذلك للانضمام إلى فريقه الجديد.

وكان اللاعب حاول السفر منذ يومين إلى ليبيا، إلا أنه فوجئ قبل إنهاء الأوراق في المطار، بعدم حصوله على تصريح السفر من إدارة التجنيد، الأمر الذي أجبره على إلغاء سفره.

وعلى الفور أنهى حسام حسن تلك الإجراءات أمس، وغادر إلى تونس ومنها إلى مدينة طرابلس للاستعداد لخوض مباريات الدوري مع الفريق الليبي.