بفستان قصير .. أسماء جلال تشارك جمهوها صور من عطلتها الصيفية
نشرت الفنانة الشابة اسماء جلال صورة جديدة من عطلتها الصيفية علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.
و ظهرت اسماء جلال بأطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون البني .
و كانت اخر اعمال اسماء جلال مسلسل خلى بالك من زيزى .
وناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ، قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاة تعانى من مشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها فى سياق درامى مشوق .
مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.