إصابة مباشرة لأحد المباني.. إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة على عسقلان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان والمستوطنات المحيطة بها، بعد إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذ كرت تقارير أولية أن مبنى في مدينة عسقلان الجنوبية، أصيب بأحد الصواريخ التي أطلقت من غزة.

ولم يعرف على الفور ما إذا كانت هناك إصابات أم لا بعد هذا القصف الصاروخي.

وكانت وسائل الإعلام العبرية، ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت في منطقة كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وأصيب، ظهر اليوم، 9 فلسطينيين بجراح في قصف طائرات الاحتلال لبنايتين سكنيين في حي "الرمال" بمدينة غزة ورفح جنوبي القطاع، في حين واصلت الطائرات والمدفعية غاراتها على القطاع.

كما قصفت الطائرات منزل عائلة "المغير" في رفح للمرة الرابعة موقعة 3 إصابات في المكان.

وفي حي "الشجاعية" شرقي مدينة غزة، وبلدة "بيت حانون" شمالي القطاع تم قصف منزلين دون إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الحادي عشر على التوالي، قصفها العنيف جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة. وعلى الجانب الآخر، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو مدن ومصانع ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وحتى اليوم الخميس، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة، بجانب أكثر من 1710 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

