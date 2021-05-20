عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة مباشرة لأحد المباني.. إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة على عسقلان

سقوط صواريخ على عسقلان
سقوط صواريخ على عسقلان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، دوي صافرات الإنذار في مدينة عسقلان والمستوطنات المحيطة بها، بعد إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذ كرت تقارير أولية أن مبنى في مدينة عسقلان الجنوبية، أصيب بأحد الصواريخ التي أطلقت من غزة.

صافرات الإنذار.. الاحتلال يقصف غزة ورفح وسقوط 9 مصابين

الصحة العالمية: تخصيص 7 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي في غزة

ولم يعرف على الفور ما إذا كانت هناك إصابات أم لا بعد هذا القصف الصاروخي.

وكانت وسائل الإعلام العبرية، ذكرت في وقت سابق اليوم الخميس، أن صافرات الإنذار دوت في منطقة كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وأصيب، ظهر اليوم، 9 فلسطينيين بجراح في قصف طائرات الاحتلال لبنايتين سكنيين في حي "الرمال" بمدينة غزة ورفح جنوبي القطاع، في حين واصلت الطائرات والمدفعية غاراتها على القطاع.

كما قصفت الطائرات منزل عائلة "المغير" في رفح للمرة الرابعة موقعة 3 إصابات في المكان.

وفي حي "الشجاعية" شرقي مدينة غزة، وبلدة "بيت حانون" شمالي القطاع تم قصف منزلين دون إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الحادي عشر على التوالي، قصفها العنيف جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة. وعلى الجانب الآخر، ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو مدن ومصانع ومواقع عسكرية إسرائيلية.

وحتى اليوم الخميس، بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة، بجانب أكثر من 1710 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.
 

إسرائيل فلسطين غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال

ترشيحاتنا

قبل موقعة الأهلى وصن داونز .. قفشة ملك التسديد فى دوري أبطال إفريقيا

اتحاد الكرة يتحفظ على نقل مباراة الزمالك والإسماعيلي فى كأس مصر

النائب العام يحيل ضابطين بمصر للطيران ومدير شركة سياحة للمحاكمة للاستيلاء علي أموال المسافرين

فى حوار نادر.. سناء يونس تكشف سر قبلة شهيرة من ممثل عالمى

هذه إجراءات البنوك لتطبيق مبادرة دعم التمويل العقاري الجديدة .. تفاصيل

جرأتها شجعتني وكانت ساعة شيطان.. إعترافات طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط ٣ تجار مخدرات حاولوا غسل 15 مليون جنيه فى شراء العقارات والسيارات

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

الصحة العالمية :10 ملايين إصابة بفيروس كورونا بالشرق المتوسط

قناة الكأس تنقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

ما الطريقة الصحيحة لفك السحر؟ أمين الفتوى يوضح

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

زراعة دمياط: تنفيذ ٥٠٠ كيلومتر من خطة التطهير لعام ٢٠٢١

بالأسماء.. إصابة 11 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر ومواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ