يستضيف فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق أيمن الكاشف.

الزمالك ضد طلائع الجيش:

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتوسيع فارق النقاط “ مؤقتا”، مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل - سيف فاروق جعفر

على الجانب الآخر يطمح فريق طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، للاقتراب من منطقة وسط جدول الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش:

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني “الذي يتبقى له 3 مباريات مؤجلة”، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 11 برصيد 27 نقطة.