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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقناة الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستضيف فريق  الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1، بتعليق أيمن الكاشف.

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الزمالك ضد طلائع الجيش:

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتوسيع فارق النقاط “ مؤقتا”، مع الأهلي صاحب المركز الثاني.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد عواد
خط الدفاع : حازم إمام - حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني - محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر –  محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز  - أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري - أسامة فيصل - سيف فاروق جعفر

على الجانب الآخر يطمح فريق طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، للاقتراب من منطقة وسط جدول الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش:

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني “الذي يتبقى له 3 مباريات مؤجلة”، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الـ 11 برصيد 27 نقطة.

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