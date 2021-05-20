اتحاد الكرة يتحفظ على نقل مباراة الزمالك والإسماعيلي فى كأس مصر

تحفظت ادارة المسابقات فى اتحاد الكرة، برئاسة سيد بخيت، على طلب نادى الزمالك نقل مباراته أمام نظيره الاسماعيلي فى كأس مصر إلى الإسكندرية.

جاء ذلك عقب إعلان الدراويش رفض نقل مباراته مع الزمالك في كأس مصر من السويس الي الاسكندرية استنادا إلى حجوزات الفنادق إضافة إلى الأمور الفنية.

ومن المقرر أن تحسم إدارة المسابقات أزمة نقل مباراة الزمالك والاسماعيلي فى كأس مصر من السويس إلى الإسكندرية.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طالب مسئولي النادي بمخاطبة اتحاد الكرة المصري من أجل نقل مباراة الفريق أمام الإسماعيلي في دور الستة عشر لكأس مصر إلى الإسكندرية بدلا من خوضها بالسويس بسبب ضغط مباريات الدوري الممتاز.

وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض في تصريحات خاصة للموقع الرسمي أن الفريق سيواجه المصري بالإسكندرية يوم 24 مايو في الدوري، وبعدها سيكون الفريق مطالبا بمواجهة الإسماعيلي في الكأس يوم 27 مايو في السويس قبل السفر للجونة لمواجهة فريقها يوم 30 مايو.

وأضاف كارتيرون أنه يأمل في نقل مباراة الإسماعيلي للإسكندرية كحل لتقليل الضغط على الزمالك في الفترة المقبلة، على أن يستمر الفريق بالإسكندرية بعد مباراة المصري في حال الموافقة على نقل لقاء الكأس من السويس للإسكندرية.

