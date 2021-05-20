الحكومة: إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة في خطة التنمية المستدامة.. ونواب : ضمن محاولات الدولة لرفع كفاءة الحياة المعيشية للمواطنين.. وتوفير فرص عمل حقيقية أهم أهداف الخطة

برلمانية : مشروعات تنمية الأسر المصرية تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين

نائب بالشيوخ : الدولة تسعي لتوفير فرص عمل حقيقة لدعم الشباب والأسر الفقيرة

بعد تخصيص 2 مليار جنيه لدعمها| برلماني : الدولة قدمت حوافز وتسهيلات كبري بمشروعات تنمية الاسر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر سنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتوعية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.

واستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية في المشروع، وتضمنت هذه الإجراءات؛ “إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي” حيث وضعت تصورا لمقرر دراسي بالجامعات؛ للتوعية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، إلى جانب تدقيق بيانات السيدات المتزوجات في المحافظات التسع المستهدفة.

وقالت “تواضروس” إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات التخطيط والتضامن والصحة، والمجلس القومي للمرأة، لوضع معايير حاكمة للحملة الإعلامية للمشروع، وأنه تم وضع تصور لقواعد البيانات المُزمع ربطها وجار العمل على مخاطبة الجهات المعنية، كما تم البدء في تطوير المرصد الديموجرافي بالمركز الديموجرافي بالقاهرة لبناء وإدارة منظومة المتابعة وتقييم الأداء للمشروع.

وتابعت: تم تشكيل مجموعة عمل داخل وزارة الصحة والسكان لوضع آلية لتنفيذ تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز صحة وتنمية الأسرة، وتحديد معايير اختيار المراكز، وكذا تم وضع مؤشرات لقياس خدمات تنظيم الأسرة، واقتراح تنفيذ مسح سكاني مُصغر سنويا لقياس التقدم في الخطة.

وحول هذا القرار أشاد عدد من نواب البرلمان والشيوخ، بأهمية جهود الدولة في دعم الأسر المصرية من خلال توفير فرص عمل حقيقية لها ودمجها بمظلة الحماية الاجتماعية، كما أوضحوا المردود الايجابي لتوابع تنفيذ هذه الخطة .

أكدت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن أهم أهداف إتجاه الدولة لدعم مشروعات تنمية الأسر المصرية هي تعظيم الإنتاج المحلي ذلك الإتجاه الذي تتبناه الدولة في دفع حركة الإقتصاد القومي بما يحقق المنفعة الشخصية للمواطن بالمقام الأول.

أضافت " محروس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المرأة المعيلة لاقت المزيد من الدعم والتضامن من أجل منحها مصدر دخل ثابت يمكنها من الإنفاق علي أسرتها وذلك من خلال إسهامات وزارة التضامن في منحهن العديد من المشروعات الصغيرة مما يعمل علي دمجهن بمظلة الحماية الإجتماعية نظرا لكثرة أعدادهن.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن خطوة الحكومة في رصد مبلغ 2 مليار جنيه لدعم وتنمية الأسر المصرية يأتي تكليلا لجهودها في إعادة بناء الإنسان من جديد والرغبة في توفير حياة كريمة للمواطنين وفقا لخطة الدولة ورؤيتها في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة 2030.

وتابعت النائبة، لاحظنا في الأونة الأخيرة إرتفاع مؤشرات نمو الإقتصاد المصري بالتصنيفات العالمية بالرغم من وجود أزمة كورونا ويرجع السر وراء ذلك هو تشجيعها لأعمال الإقتصاد غير الرسمي من مشروعات وغيرها، ساهم في تنشيط المنظومة الإقتصادية ككل.

ومن جانبه قال النائب أبوسريع امام عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الحكومة برصد 2 مليار جنية لصالح خطة مشروعات تنمية الأسر المصرية، بمثابة دلالة كبيرة علي رغبة الدولة في تحسين مستوي دخل المواطن ورفع كفاءة مستوي المعيشة له بإعتبار القوي البشرية ضمن إستثمارات الدولة.

طالب" أبو سريع " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة الإهتمام بالقري الريفية ضمن أهداف خطة تنمية الأسر المصرية والسبب هو كونها الأكثر إستحقاقا للدعم والإعانة، معقبا " أبناء الريف في حاجة شديدة للحصول علي فرص عمل حقيقية ترفع جودة حياتهم" وذلك تزامنا مع توجيهات الرئيس بتطوير الريف المصري.

و أشار عضو مجلس النواب، إلي إن إحداث التنمية المستدامة يتمثل في توفير فرص عمل حقيقية وثابتة، لافتا إلي أننا لدينا المزيد من طاقات الشباب ومن الواجب إستغلالها بما ينفعهم ويخدم الدولة في آن واحد.

وناشد النائب، بأهمية تبني المشروعات الصغيرة ذات الطلب والإستهلاك العالي مثل صناعة الملابس والخياطة وأيضا تدوير البلاستيكات والحرف الثراثية.

وتابع النائب حديثه، قائلا : بالوقت الراهن أصبحت المشروعات الصغيرة درع واقي يستند عليه الإقتصاد القومي، كما أن تسهيل الحصول عليها أصبح ضمن أهداف الحكومة ضمن خططها التنموية.

وفي سياق متصل أثني النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، علي جهود الحكومة ودعمها للأسر الفقيرة وذلك من خلال رصد مبلغ 2 مليار جنيه من أجل مواصلة تلك الجهود الواسعة في تنمية الأسر المصرية، معقبا " الدولة عايزة توفر مستوي معيشي فائق الجودة لكل المواطنين وخاصة الأكثر فقرا".

أضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن من أبرز الملفات التي أهتمت بها القيادة السياسية بالأونة الأخيرة ضمن إستراتيجتها في دعم مشروعات تنمية الأسر، هي معاونة المرأة المعيلة والغارمات، فضلا عن الاهتمام برواد الأعمال وتدريبهم علي الدخول بسوق العمل وكيفية إدارة المشروعات الاستثمارية بإختلاف حجم أعمالها.

وأكد عضو لجنة القوي العاملة، أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يمكن للمواطنين وعلي رأسهم الشباب التقدم للحصول علي تسهيلات وحوافز تمكنهم من إقامة مشروعاتهم الصغيرة والتي تعد مفتاح جديد يسهم في خلق فرص عمل وفيرة.