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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تخصيص 2 مليار جنيه لدعمها| برلماني : الدولة قدمت حوافز وتسهيلات كبري بمشروعات تنمية الأسر

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

أثنى النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، على جهود الحكومة ودعمها للأسر الفقيرة وذلك من خلال رصد مبلغ 2 مليار جنيه من أجل مواصلة تلك الجهود الواسعة في تنمية الأسر المصرية، معقبا " الدولة عايزة توفر مستوي معيشي فائق الجودة لكل المواطنين وخاصة الأكثر فقرا".

 

أضاف " يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن من أبرز الملفات التي اهتمت بها القيادة السياسية بالآونة الأخيرة ضمن استراتيجيتها في دعم مشروعات تنمية الأسر، هي معاونة المرأة المعيلة والغارمات، فضلا عن الاهتمام برواد الأعمال وتدريبهم علي الدخول بسوق العمل وكيفية إدارة المشروعات الاستثمارية بإختلاف حجم أعمالها.

 

وأكد عضو لجنة القوى العاملة، أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يمكن للمواطنين وعلى رأسهم الشباب التقدم للحصول على تسهيلات وحوافز تمكنهم من إقامة مشروعاتهم الصغيرة والتي تعد مفتاح جديد يسهم في خلق فرص عمل وفيرة.

 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر سنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتوعية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.

 

واستعرض الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية في المشروع، وتضمنت هذه الإجراءات؛ “إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية في خطة التنمية المستدامة، وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي” حيث وضعت تصورا لمقرر دراسي بالجامعات؛ للتوعية بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، إلى جانب تدقيق بيانات السيدات المتزوجات في المحافظات التسع المستهدفة.

 

وقالت “تواضروس” إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات التخطيط والتضامن والصحة، والمجلس القومي للمرأة، لوضع معايير حاكمة للحملة الإعلامية للمشروع، وأنه تم وضع تصور لقواعد البيانات المُزمع ربطها وجار العمل على مخاطبة الجهات المعنية، كما تم البدء في تطوير المرصد الديموجرافي بالمركز الديموجرافي بالقاهرة لبناء وإدارة منظومة المتابعة وتقييم الأداء للمشروع.

 

وتابعت: تم تشكيل مجموعة عمل داخل وزارة الصحة والسكان لوضع آلية لتنفيذ تحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز صحة وتنمية الأسرة، وتحديد معايير اختيار المراكز، وكذا تم وضع مؤشرات لقياس خدمات تنظيم الأسرة، واقتراح تنفيذ مسح سكاني مُصغر سنويا لقياس التقدم في الخطة.

القوى العاملة تنمية الأسر المصرية المرأة المعيلة الغارمات لقانون تنمية المشروعات المتوسط

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