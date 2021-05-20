الأردن.. نقابة الأطباء توفد فرق طبية متخصصة إلى قطاع غزة

تستعد نقابة الأطباء الأردنية، لإرسال فرق طبية متخصصة إلى قطاع غزة من التخصصات الطبية التي يحتاجها القطاع والتي تشمل اختصاصات "طب الطوارئ، جراحة الأعصاب، جراحة الصدر، جراحة الاوعية الدموية، جراحة التجميل والحروق، العنانية الحثيثة".

وبحسب وكالة "عمون" الإخبارية الأردنية، عقدت النقابة لقاء مساء الأربعاء، مع رؤساء الجمعيات الطبية لتلك التخصصات بحضور ممثلين عن لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة وهم الدكتور يلدار شفاقوج والدكتور معاذ عربيات والدكتور محمد بربراوي.

وتم التباحث مع هذه الجمعيات حول تسمية طبيبن من كل تخصص لضمهم إلى الفرق الطبية المزمع إرسالها الى قطاع غزة لمعالجة المصابين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

كما تم خلال الاجتماع الطلب من هذه الجمعيات تقديم الدعم المادي لحملة التبرعات التي أطلقتها نقابة الأطباء لإغاثة أهل فلسطين من خلال التبرع المادي المباشر.

ووحث أعضاء الجمعية بالتبرع وكذلك المساعدة في تزويد النقابة بالاحتياجات والمسلتزمات والمستهلكات الطبية التي يحتاجها أهل قطاع غزة وحث الشركات المصنعة والموردة لهذه المواد للتبرع بها حيث تم إعداد قائمة بتلك الاحتياجات من هذه المواد بعد التنسيق مع المعنيين في القطاع.