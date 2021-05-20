بالكاجوال.. ليلي أحمد زاهر تظهر بإطلالة تخطف الأنظار

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال أبرزت جمالها.

وتألقت ليلى أحمد زاهر، بتي شيرت أنيق وبسيط باللون الاسود الذي أبرز عن جمالها، ووضعت حقيبة صغيرة على طريقة الكروس باللون البيج لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى أحمد زاهر في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك، وارتدت نظارة شمسية تتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها، ووضعت كاب باللون الابيض .

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بوضع أسورة حول اليد باللون الذهبي.