تلقي 2240 مواطنا لقاح كورونا في سيناء

تلقى 2240 مواطنا، لقاح كورونا علي مستوي محافظة شمال سيناء، وهم من كل الأعمار وخاصة كبار السن و كذلك هيئة التمريض والأطباء العاملين بمستشفيات العزل .



وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، ان مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بمستشفى العريش العام والشيخ زويد المركزي يستقبلون المواطنين للتسجيل والحصول على التطعيم .

وأكد مسئولون بالمركز ان هناك توافد اعداد كبيرة من الراغبين في التسجيل أو تلقى التطعيم، حيث استقبال نحو 110 أفراد اليوم لتلقى التطعيم للجرعة الأولى وتحديد موعد الجرعة الثانية خلال الشهر المقبل .

وقال مسئول التثقيف والإعلام الصحي في مديرية الصحة فتحي عثمان إن الجرعة الثانية تكون بعد 12 أسبوعًا أو 3 أسابيع من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا حسب نوع اللقاح

