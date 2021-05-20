"العدل" تصدر كتيبا عن الشهر العقارى بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء المصلحة

أصدرت وزارة العدل كتيب عن الشهر العقاري فى 79 صفحة، بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء مصلحة الشهر العقاري.

وقال المستشار علاء سمهان مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسى النواب والشيوخ، أن الكتيب يتضمن مراحل تطوير ونشاة الشهر العقارى فى مصر.

وأضاف إنه تم إدراج مقار الشهر العقارى وعنواينها بالمحافظات بالكتيب كما تضمن شرح لأهمية التوثيق وكذلك الخدمات التى تم اتخاذها لميكنة خدمات الشهر العقارى.

وتضمن الكتيت الحديث عن تعديلات قانون الشهر العقارى بشان تسجيل الملكية والذى قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى ارجاء تنفيذه لمدة عامين بهدف إجراء حوار مجتمعى حوله وتعديل المواد الخلافية به.

واحتوى الكتيب على محور تتضمن أهمية التسجيل العقارى، حيث أكد أن التسجيل يؤدى إلى استقرار الملكية العقارية وتقليل حجم المنازعات القضائية كما يساعد على زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة وتوفير قاعدة بيانات موضح بها العقارات وملاكها.