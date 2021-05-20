رغم فوائده .. الإفراط فى شرب الماء قد يسبب مشاكل خطيرة

على الرغم من فوائد الماء لجسم الإنسان إلا أنه فى المقابل الإفراط فى تناول الماء قد يسبب مشاكل خطيرة لصحتك .

وفقا لموقع medicalnewstoday كل خلية في الجسم تحتاج إلى الماء لتعمل بشكل صحيح ومع ذلك ، فإن الإفراط في الشرب يمكن أن يؤدي إلى تسمم الماء وعواقب صحية خطيرة.

من الصعب شرب الكثير من الماء عن طريق الصدفة ، ولكن يمكن أن يحدث ذلك مع ممارسة الرياضات العنيفة أو التدريبات المكثفة أو مع ارتفاعات درجات الحرارة .

أعراض تسمم الماء

يمكن أن تشمل أعراض تسمم الماء نتيجة الإفراط فى تناوله الارتباك والغثيان والقيء وفي حالات نادرة يمكن أن يسبب تسمم الماء تورمًا في الدماغ ويؤدي إلى الوفاة.

إليك أعراض تسمم الماء وأسبابه وآثاره.

ما هو تسمم الماء؟



قد يعاني الشخص من تسمم الماء إذا تناول الكثير من الماء مما يؤدي إلى زيادة كمية الماء في الدم. وانخفاض مستويات الصوديوم .

يساعد الصوديوم في الحفاظ على توازن السوائل داخل الخلايا وخارجها. عندما تنخفض مستويات الصوديوم بسبب الاستهلاك المفرط للمياه ، تنتقل السوائل من الخارج إلى داخل الخلايا ، مما يؤدي إلى تضخمها.

عندما يحدث هذا لخلايا الدماغ ، يمكن أن يكون خطيرًا ومهددًا للحياة.

أعراض اكثر خطورة

شرب الكثير من الماء يمكن أن يزيد الضغط داخل الجمجمة و يسبب أعراضًا مختلفة ، وفي الحالات الشديدة يصبح قاتلاً ففي الحالات الشديدة ، يمكن أن يتسبب تسمم الماء في حدوث نوبات وتلف في الدماغ وغيبوبة وحتى الموت.

يمكن أن تؤدي حالات تسمم الماء الشديدة إلى أعراض أكثر خطورة ، مثل:

النعاس

ضعف العضلات أو التشنج

زيادة ضغط الدم

رؤية مزدوجة

صعوبة في التنفس



كم تحتاج من الماء؟



وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لا توجد معايير صحية حول مقدار الماء الذي يحتاجه الشخص لشربه كل يوم.

يختلف المقدار الصحيح ، اعتمادًا على عوامل مثل وزن الجسم ، ومستوى النشاط البدني وما إذا كانت الأك ترضع رضاعة طبيعية.

في عام 2004 ، أوصت الأكاديمية الوطنية للطب بأن تستهلك النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 30 عامًا حوالي 2.7 لترًا يوميًا والرجال من نفس العمر حوالي 3.7 لتر يوميًا.

فى النهاية لتقدير الكمية المناسبة ، يمكن أن يساعد في النظر في السعرات الحرارية. إذا كان الشخص يحتاج إلى 2000 سعر حراري يوميًا ، فيجب أن يستهلك أيضًا 2000 ملليلتر من الماء يوميًا