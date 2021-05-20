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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب صن دوانز على ارتداء سيرينو قميص الأهلي

جاستو سيرينو
جاستو سيرينو

علق مانكوبا منجكيثي المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، على ارتداء جاستون سيرينو لاعب الفريق قميص النادي الأهلي عقب مباراة الأهلي وصن داونز التي أقيمت السبت الماضي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

وظهر سيرينو صاحب الـ30 عامًا، بقميص الأهلي عقب نهاية المباراة، بعدما حصل عليه من جونيور أجاي لاعب الأهلي ليرتديه مباشرة.

 

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وقال مانكوبا منجكيثي ردا على غضب جماهير صن داونز بسبب ارتداء قميص الأهلي: "لا أعتقد أنه من المناسب القيام بذلك، لكن لا أريد الحديث في هذا الأمر كثيرا".

 

وتابع: "لا أريد التركيز على السلبيات على سيرينو قبل الأهلي، يمكن أن اتحدث عنه بشكل سلبي الآن، ثم يساعدنا في الفوز على الأهلي خلال المباراة المقبلة، ماذا يمكن أن أقول بعد ذلك".

 

كان سيرينو قريبا من الانضمام إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الصفقة فشلت بسبب مبالغة صن داونز في طلباته المادية.

 

وأعلن سيرينو، عن رغبته في ارتداء قميص الأهلي، مستقبلا، خلال تصريحات صحفية لشبكة “ سكاي نيوز” خلال الأيام الماضية.

 

يذكر أن الأهلي على ضيفه صن داونز بنتيجة (2-0)، على ملعبه بمدينة السلام بالقاهرة، السبت الماضي، في جولة الذهاب بدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.


وفي حال تجاوز الأهلي لصن داونز، سيلتقي الفائز من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، الذي فاز ذهابا (2-0).

الأهلى صن داونز جاستون سيرينو سيرينو الأهلي ضد صن داونز النادي الأهلي

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