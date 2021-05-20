إدخال 49 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

بلغ إجمالي عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والمقدمة هدية من الشعب المصري الي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى،49 شاحنة وهى ضمن المساعدات المقدمة من المهندس إبراهيم العرجانى رئيس اتحاد قبائل سيناء ورئيس مجلس إدارة شركة أبناء سيناء ومجلس أمناء مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية.وكذلك مساعدات الهلال الأحمر المصري التي تشمل المستلزمات الطبية لدعم مستشفيات قطاع غزة .

وأشارت صفاء صابر أمين عام مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية فى تصريح الى أنها من ضمن قوافل المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة كهدية من الشعب المصري الى الشعب الفلسطينى بناء على توجيهات الرئيس السيسي، وهى عبارة عن 23 شاحنة من المواد الغذائية والطبية.. الى جانب كميات من الوقود ( سولار وبنزين وغاز ) .

وأضافت أنه سبق ادخال 26 شاحنة تقل 1275 طنًا من الوقود .. منها 13 شاحنة سولار ، 3 شاحنات بنزين ( تقل 900 طن من البنزين والسولار )، 10 شاحنات غاز ( تقل 375 طنًا من الغاز ) .

وجارٍ التنسيق لادخال شاحنات أخرى من قوافل المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها من المساعدات الانسانية للأشقاء فى قطاع غزة، وسيتم ادخالها تباعا خلال الأيام القادمة الى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى .

