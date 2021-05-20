الهولوجرام يعيد العندليب الأسمر إلى المسرح "لايف" أمام الجمهور..شاهد

نجاح كبير حققه حفل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ باستخدام تقنية الهولوجرام، والذي أقيم في دبي ولاقى نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الجماهير.

ويعد الحفل واحداً من سلسلة حفلات تقدم بتقنية الهولوجرام للفنان عبد الحليم في عدد من الدول العربية، حيث تم تقديمه في دبي وسط إقبال جماهيري كبير من عشاق ومحبي الفنان عبد الحليم الذين تمكنوا من الاستمتاع بأروع أغانيه وظهوره وفق تقنية "الهولوجرام".



التقنية تعطي شكلا متعدد الأبعاد باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتمنح المشاهد شعورا مرئيا ومسموعا بوجود العندليب على المسرح.