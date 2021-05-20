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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع المراكز يشتعل فى المصري قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

فريق المصري
فريق المصري

استقر على ماهر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري البورسعيدى على تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها اليوم فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز .

وقرر على ماهر استمرار الاعتماد على أحمد دعدور فى حراسة مرمى الفريق البورسعيدى خلال مباراة اليوم فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها مع الفريق فى الأونة الأخيرة .

وتشهد الجبة اليمنى للمصري صراعا كبيرا بين كريم العراقي وحجاج عويس للظفر بثقة الجهاز الفنى والتواجد فى التشكيل الخاص بالفريق خلال مواجهة اليوم ، وهو الامر نفسه بالنسبة للجبة اليسري بين حسن على وأحمد شديد قناوى .

ومن المقرر أن يدخل المصري مباراة اليوم بتشكيل مكون من : 

حراسة المرمى : أحمد دعدور 

خط الدفاع : كريم العراقي " حجاج عويس " وإسلام صلاح وأحمد شوشة وأحمد شديد قناوى " حسن على " 

خط الوسط : فريد شوقي و سعيدو سنبورى و عمر كمال عبدالواحد .

خط الهجوم : أحمد رفعت وأحمد جمعة وأوستين أموتو " محمد عنتر ".

ويأمل الجهاز الفنى للمصري فى الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري الممتاز .

على ماهر المصري البورسعيدي الاتحاد السكندري الدوري المصري المصري والاتحاد

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