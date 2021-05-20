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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تضامن النواب توضح مزايا مبادرة " كلنا بنساعد " .. فيديو

وكيل لجنة التضامن
وكيل لجنة التضامن


قال النائب أحمد  فتحى  ، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ، إن الهدف من إطلاق تنسيقية شباب الاحزاب  مبادرة " كلنا بنساعد "  بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى  الوصول لكل بيت مصرى والتى تحققه وزارة التضامن الاجتماعى  والذين يمتلكون مختلف البرامج التى تحقق من خلالها


وأضاف "  فتحى " ، خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ،   أن الدور  التى تتبناه تنسقية شباب الأحزاب هو حل مشاكل المواطنين ومنها تقديم الخدمات لكبار السن فى وقت محدد العمل على وجود تواصل سياسى بين وزارة التضامن الاجتماعى وتنسيقية شباب الأحزاب .


وأشار إلى أن المبادرة تشمل توفير الأجهزة التعويضية لذوى الاعاقة بالإضافة لتوفير كافة المعلومات الخاصة ببرنامج مودة  لشباب الجامعات المقبلين على الزواج التى توفره وزارة التضامن الاجتماعى ، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى والذى يوفر بدوره دخل شهرى ثابت ، لافتأ إلى أن هدف البروتوكول هو ايجاد التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتفعيل القوانين داخل لجنة التضامن الاجتماعى ب مجلس النواب .


وتابع أنه عندما يشعر المواطن بتقديم خدمات خلال هذه الفترة بالإضافة للاهتمام ب المرأة الريفية وتدشين مشروعات خاصة بتكوين أسر منتجة ريفية إقامة مشاريع لهم ،  لافتأ إلى أن شباب التنسيقية تنفذ كافة وعوده على أرض الواقع ومتابعة شهرية لكافة مطالب المواطنين وتوصيلها لوزارة التضامن الاجتماعى  والتأكيد على دور العملية التطوعية فى كافة الوزارات  ، موضحأ ان هذه المبادرة ستبدأ من اليوم ب التنفيذ الفعلى .

 

 

التضامن وزارة التضامن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين إطلاق مبادرة

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