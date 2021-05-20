تضامن النواب توضح مزايا مبادرة " كلنا بنساعد " .. فيديو



قال النائب أحمد فتحى ، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ، إن الهدف من إطلاق تنسيقية شباب الاحزاب مبادرة " كلنا بنساعد " بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى الوصول لكل بيت مصرى والتى تحققه وزارة التضامن الاجتماعى والذين يمتلكون مختلف البرامج التى تحقق من خلالها



وأضاف " فتحى " ، خلال تقرير خاص عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الدور التى تتبناه تنسقية شباب الأحزاب هو حل مشاكل المواطنين ومنها تقديم الخدمات لكبار السن فى وقت محدد العمل على وجود تواصل سياسى بين وزارة التضامن الاجتماعى وتنسيقية شباب الأحزاب .



وأشار إلى أن المبادرة تشمل توفير الأجهزة التعويضية لذوى الاعاقة بالإضافة لتوفير كافة المعلومات الخاصة ببرنامج مودة لشباب الجامعات المقبلين على الزواج التى توفره وزارة التضامن الاجتماعى ، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى والذى يوفر بدوره دخل شهرى ثابت ، لافتأ إلى أن هدف البروتوكول هو ايجاد التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتفعيل القوانين داخل لجنة التضامن الاجتماعى ب مجلس النواب .



وتابع أنه عندما يشعر المواطن بتقديم خدمات خلال هذه الفترة بالإضافة للاهتمام ب المرأة الريفية وتدشين مشروعات خاصة بتكوين أسر منتجة ريفية إقامة مشاريع لهم ، لافتأ إلى أن شباب التنسيقية تنفذ كافة وعوده على أرض الواقع ومتابعة شهرية لكافة مطالب المواطنين وتوصيلها لوزارة التضامن الاجتماعى والتأكيد على دور العملية التطوعية فى كافة الوزارات ، موضحأ ان هذه المبادرة ستبدأ من اليوم ب التنفيذ الفعلى .