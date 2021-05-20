معرض جديد للفنان محمد عبلة في جاليري اوستراكا.. السبت

ينظم جاليري اوستراكا للفنون، معرض للفنان التشكيلي محمد عبله، بمنطقه الارت برومناد بالممشي السياحى بالغردقة، في السابعة مساء بعد غد السبت، بحضور العديد من الأجانب والمقيمين والشخصيات التى تهتم بالأعمال الفنية.

يأتى هذا المعرض لفنان مهم وله تاريخ كبير فى الحركة التشكيلية العربية والعالمية، ويعتبر ضمن سلسلة من المعارض القادمة التى تنظمها اوستراكا ونقلة مهمة لنقل الحركة التشكيلية من تمركزها بالقاهرة والخروج بها إلى مدينه الغردقه الجميله والتى يتعرف فيها الزوار الأجانب بعظماء الفن التشكيلي المصري والعربي والعالمي.

ومحمد عبلة، فنان تشكيلي مصري من مواليد الدقهلية، حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير جامعة الإسكندرية 1977، ودبلوم كلية الفنون الجميلة 1978، ودرس في كلية الفنون والصناعات (نحت) بزيورخ - سويسرا 1981.

أقام «عبلة» تمثالاً ميدانياً في مدينه «walsrode» شمال ألمانيا، وعاش بين مصر وسويسرا وألمانيا، ثم عاد إلى مصر عام 1985 ليستقر فيها بين القاهرة والفيوم.

نظم العديد من معارض التصوير، كما قدم معرضين لأعمال النحت معرض (برة الكادر) 2018 ومعرض (اللعب بالنار) 2019.

وحصل محمد عبلة على الجائزة الأولى فى بينالى الكويت في عام 1994، والجائزة الكبرى فى بينالى الإسكندرية عام 1997، وشارك فى العديد من الأحداث الدولية مثل هافانا بينالى، وتقلد العديد من المعارض الجماعية فى كونست متحف بون.

أنشأ «عبلة» متحف الكاريكاتير عام 2010، بقرية تونس بالفيوم على طراز معماري مميز ويتكون من مدخل كبير و3 غرف، وهو أول متحف للكاريكاتير في الشرق الأوسط، ويضم رسومات كاريكاتير قديمة ونادرة ترجع إلى عام 1919، وتجاوز عدد تلك المجموعة 700 رسمة أصلية، وذلك بهدف الحفاظ عليهم من الاندثار، وهي الرسومات التي توضح الحقب السياسية المختلفة في مصر على مر العصور، بالإضافة إلى الحالة الاجتماعية وحال التعليم في كل حقبة في كل فترة.