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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير من المواطنين على مركز تطعيم لقاح كورونا في مطاي بالمنيا

مركز تلقي لقاح كورونا
مركز تلقي لقاح كورونا بمطاي

شهد مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا المُستجد، داخل مركز مطاي شمال المنيا، اليوم الخميس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في أول أيام عمله.

 

وتابع خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاي، أول أيام العمل داخل وحدة العلاج الفيروسي بحي جنوب المدينة، وذلك بحضور الدكتور محمود عمر مدير الإدارة الصحية.

 

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات له، إنه جرى تخصيص 6 مراكز طبية تشمل "مستشفى سمالوط النموذجي، ومركز طبي القيس بمركز بني مزار، ومركز طبي شباب المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، ومركز طبي قلندول بمركز ملوي، ومركز الأورام، وبنك الدم بمدينة المنيا".

 

ومن جانبه عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب عن جميع دوائر مراكز المحافظة، لمناقشة اهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات الخدمية، والجهات المعنية.

 

أشاد نواب البرلمان، بالجهود المبذولة من محافظ المنيا، لسرعة الاستجابة لكافة الطلبات المقدمة له بشأن المشكلات المتعلقة بالمواطنين، والعمل على سرعة إيجاد حلول وآليات لتلك المشكلات، مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.

 

ناقش المحافظ، معدلات تنفيذ اعمال المشروعات المقامة بالقري المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ودعا المحافظ نواب البرلمان إلي المشاركة في تقديم المقترحات لتطوير تلك القرى والاستفادة من الآراء والأفكار التي تصلح للتنفيذ على ارض الواقع، وذلك بهدف رفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي، والتعليم والصحة.

 

وخلال اللقاء ، استجاب المحافظ، لطلب أحد النواب لإنشاء موقف سيارات أسفل كوبري النيل بمركز بني مزار، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنمية كافة الجوانب المتعلقة بالتيسير على المواطنين، كما وجه المحافظ، رؤساء المدن بتكثيف الرقابة على التكاتك والالتزام التام بعدم السير داخل المدن.

 

استعرض المحافظ، جهود المحافظة في دعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة، لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث تم تركيب تنكات اكسجين اضافية بالمستشفيات، مؤكدا على استمرار تركيب التنكات بكافة مستشفيات المحافظة .

 

وأشار إلي أن محافظة المنيا تعد من أوائل المحافظات التي تم بها تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من خلال مراكز تطعيم متنقلة، وذلك بهدف التوسع في توفير اللقاح والوصول لكافة فئات المواطنين.

 

كما استعرض المحافظ ، الأعمال الجاري تنفيذها بشارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.

 

وجه المحافظ، بسرعة إنهاء الأعمال بشارع الصفصافة بمركز سمالوط، موجها بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة ، للعمل علي إنجاز كافة الاعمال ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري.

تكريم اطقم تمريض عزل مغاغة في المنيا

محافظ المنيا يوافق علي إنشاء موقف سيارات أسفل كوبري النيل ببني مزار

المنيا فيروس كورونا محافظ المنيا مستشفي اللواء اسامة القاضي

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