عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير يوضح أسباب إشادة رئيسة "النقد الدولي" بالاقتصاد المصري

صدى البلد

قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن إشادة رئيسة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري ووصفه بأنه من أسرع الاقتصادات نموا علي مستوي العالم يرجع إلي كون الاقتصاد المصري يمثل الحصان الأسود فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا  علي أساس الأداء الجيد والقوى بالرغم من أزمة فيروس كورونا.

 

وأضاف راشد في تصريحات لـ صدى البلد، وذلك  من حيث استقرار حجم الاحتياطيات الدولية واستقرار سعر الصرف فى ضوء الاستقرار النقدى الذى يتمتع به الاقتصاد المصري .

 

وتابع :علاوة علي الاستقرار المالي الذى تشهده المالية العامة للدولة متمثلا فى التراجع المستمر فى نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي مما انعكس إيجابا علي التراجع المتواصل للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تحقيق فائض أولي قدره 2%.

 

ولفت إلى أن  السبب الرئيسي  فى صمود الاقتصاد المصري وقوته  يعود إلى نجاح تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادي بشكل منقطع النظير مما انعكس علي تحقيقه معدل نمو اقتصادى موجبا قدره 3.8% خلال عام 2020 وهو ضمن 18 دولة فقط استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب فى ظل أزمة كورونا .

 

وتابع :كما استطاع الاقتصاد المصري الحفاظ علي تصنيفه الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يمكن من الاقتراض بأسعار فائدة معقولة من الأسواق الدولية علاوة علي ازدياد تنافسية الاقتصاد فى جذب الاستثمارات الأجنبية علي خلفية اشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري كنجم اقتصادى بازع فى سماء الاقتصاد العالمي.

 

صندوق النقد الدولى فيروس كورونا صندوق النقد الاقتصاد الاقتراض جذب الاستثمارات

ترشيحاتنا

المجلس القومى يطلق تقريرا عن نتائج استراتيجية القضاء على العنف ضد المرأة

أول تعليق من ياسمين عبد العزيز علي أنباء انفصالها عن أحمد العوضي

الصراع يشتعل بين محمد صلاح وهاري كين.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أفضل سيارات مستعملة في الخليج من حيث اعادة البيع .. صور

هل متلقي اللقاح غير مُعرض للإصابة بـ فيروس كورونا؟.. أستاذ الميكروبيولوجي يجيب

في زيارة من العناني|قلعة صلاح الدين بوجه جديد بأعمال ترميم وصيانة..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليه.. زعيم بوكو حرام في نيجيريا يفجر نفسه بحزام ناسف.. تفاصيل

أول تعليق من مدرب صن دوانز على ارتداء سيرينو قميص الأهلي

سقوط ٣ تجار مخدرات حاولوا غسل 15 مليون جنيه فى شراء العقارات والسيارات

وفاة نجل الفنان الراحل سعد عبد الوهاب

قام بفعل فاضح داخل السيارة.. أمن الغربية ينجح في ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في طنطا

ما الطريقة الصحيحة لفك السحر؟ أمين الفتوى يوضح

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

تحسس جسدها.. إخلاء سبيل طبيب أسنان الطالبية المتهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

صيني و فرنسي و ياباني .. ابرز السيارات الجديدة 2022 المنتظر طرحا في مصر .. صور

سعر ومواصفات فورد فيوجن 2021 الجديدة في مصر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

عبد المعطى أحمد يكتب: العيد الذى لم نحتفل به!

أحمد شيخو يكتب: الصراع «العربي - الإسرائيلي» بين الهيمنة العالمية والديمقراطية

د. هبة جمال الدين تكتب: عام مضى على صلاة الأخوة الإنسانية المزعومة

ريهام الزيني تكتب: في العيد ملل .. فما الخلل ؟!

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين «2»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ