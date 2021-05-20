خبير يوضح أسباب إشادة رئيسة "النقد الدولي" بالاقتصاد المصري

قال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن إشادة رئيسة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري ووصفه بأنه من أسرع الاقتصادات نموا علي مستوي العالم يرجع إلي كون الاقتصاد المصري يمثل الحصان الأسود فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا علي أساس الأداء الجيد والقوى بالرغم من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف راشد في تصريحات لـ صدى البلد، وذلك من حيث استقرار حجم الاحتياطيات الدولية واستقرار سعر الصرف فى ضوء الاستقرار النقدى الذى يتمتع به الاقتصاد المصري .

وتابع :علاوة علي الاستقرار المالي الذى تشهده المالية العامة للدولة متمثلا فى التراجع المستمر فى نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي مما انعكس إيجابا علي التراجع المتواصل للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تحقيق فائض أولي قدره 2%.

ولفت إلى أن السبب الرئيسي فى صمود الاقتصاد المصري وقوته يعود إلى نجاح تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادي بشكل منقطع النظير مما انعكس علي تحقيقه معدل نمو اقتصادى موجبا قدره 3.8% خلال عام 2020 وهو ضمن 18 دولة فقط استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادى موجب فى ظل أزمة كورونا .

وتابع :كما استطاع الاقتصاد المصري الحفاظ علي تصنيفه الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يمكن من الاقتراض بأسعار فائدة معقولة من الأسواق الدولية علاوة علي ازدياد تنافسية الاقتصاد فى جذب الاستثمارات الأجنبية علي خلفية اشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري كنجم اقتصادى بازع فى سماء الاقتصاد العالمي.