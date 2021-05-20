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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معاش سنة .. وبحد أدني 500 جنيه|تعرف علي شروط الحصول علي منحة الزواج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تخدم هيئة التأمينات الإجتماعية ملايين المواطنين المستحقين للمعاشات التأمينية وغيرها من القواعد التي نص عليها قانون التأمينات الجديد لسنة 2020 والتي تضمنت مواده حالات إستحقاق المعاش والجمع بين أكثر من معاش، كما ألزم القانون أيضا بصرف منحة زواج للفتيات وذلك وفقا لشروط محددة، حيث تهدف هذه المنحة إلي معاونة الأسر الفقيرة في أداء متطلبات الزواج.

 

الفئات المستحقة للمعاش 


إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
١ - المعاش المستحق عن نفسه.
٢ - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
٣ - المعاش المستحق عن الوالدين.
٤ - المعاش المستحق عن الأولاد.
٥ - المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

 

 

 

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حالات قطع المعاش 


يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
١ - وفاة المستحق.
٢ - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
٣ - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.


٤ - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (١٠٢، ١٠٤) من هذا القانون.

 

منحة زواج 


وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

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