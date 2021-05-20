كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة..انفوجراف

يبدأ البنك المركزي المصري اعتبارا من يونيو المقبل؛ في طرح عملات بلاستيكية جديدة

العملات الجديدة من فئات 10 و 20 جنيها كمرحلة أولي.

العملات الجديدة من خامات بوليمار وبروبلين.

سيتم صدورها من المطبعة المركزية الجديدة بمقر العاصمة الادارية



العملات الجديدة تتوافق مع استراتيجية البنك المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا



العمر الافتراضي للعملات يتجاوز 5 اضعاف عمر العملات الورقية التقليدية



العملات الجديدة تسعي خفض الفاقد او معدل اهلاك العملة التقليدية مما يوفر موارد الخزانة العامة في عمليات الاصدار.

يصعب تزوير او الكتابة علي العملات الجديدة