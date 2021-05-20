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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دعم مصر لفلسطين لا يتوقف عبر التاريخ.. فيديو

دعم مصر لفلسطين لايتوقف
دعم مصر لفلسطين لايتوقف

مصر لاتتوقف عن دعمها بكل قوة سواء من الناحية الدبلوماسية أو الطبية للشعب الفلسطيني بعد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأشقاء.

يشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث ينفذ الاحتلال الإسرائيلي إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ بدء الصراع ومصر تقف بكل ما أوتيت من قوة سواء دبلوماسية أو طبية من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني سواء بالعمل على وقف التصعيد أو إرسال المساعدات الطبية.

ذكرت مصادر طبية وأمنية أن مصر أرسلت 10 سيارات إسعاف إلى غزة السبت، لنقل جرحى القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

ودخلت سيارات الإسعاف غزة من معبر رفح الذي تم إغلاقه لمدة خمسة أيام بمناسبة عطلة عيد الفطر والعطلة الأسبوعية، ومن المقرر إعادة فتحه يوم الاثنين.

كما دفعت هيئة الإسعاف المصرية بـ 5 سيارات إضافية، إلى داخل قطاع غزة، السبت، للعمل على سرعة إنقاذ المصابين، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وخصصت مصر ثلاثة مستشفيات مصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم، وهي "العريش" و"بئر العبد" و"الإسماعيلية".

من جانبها، شكلت السفارة الفلسطينية بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شئونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن.

وأعرب السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والسلطات المصرية والجهات المعنية.
 

أحداث القدس الشيخ جراح مصر وفلسطين مصر وغزة

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