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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اخبار التعليم.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.. قريبا.. طارق شوقي يشهد افتتاح الأكاديمية العربية للتصنيع

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

 

رئيس جامعة جنوب الوادي: نسعى لإنشاء مبنى متكامل لـ الاختبارات الإلكترونية

 

الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن برنامج جديد للماجستير المهنى

 

التعليم العالي: تطبيق التنسيق الإلكترونى بالجامعات الخاصة يضمن توفير نظام آلى يمنع أى تدخل بشري

 

"بداية" مشروع تخرج بجامعة حلوان لمساعدة طلاب الجدد

 

التعليم: انتظروا جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.. قريبا

 

وكيل تعليم الجيزة يتابع اليوم الثالث للامتحانات التكميلية لطلاب النقل

 

أحدث نموذج لتطوير التعليم الفني.. طارق شوقي يشهد افتتاح الأكاديمية العربية للتصنيع

 

جداول امتحانات الدبلوم الفني للصم وضعاف السمع.. صور

اخبار التعليم التعليم العالي الثانوية العامة تطوير التعليم الجامعات الخاصة جامعة جنوب الوادي التعليم

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