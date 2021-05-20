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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة ..النظام الغذائي الغني بالدهون والسكر يجعلك عرضة للالتهابات

صدى البلد

إذا كنت ممن يتبعون النظم الغذائية التى تحتوي بشكل أساسي على نسبة عالية من الدهون والسكر فيمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات وأمراض الأمعاء.

 

ضعف جهاز المناعة 

 فوفقًا لدراسة جديدة ، فإن إتباع تلك النظام الغذائى  يضعف جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء الالتهابية.

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أجريت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس وكليفلاند كلينك على الفئران والأشخاص. 

 

نظام غذائي

وأظهرت أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر والدهون يتسبب في تلف الخلايا المناعية في الأمعاء التي تساعد في السيطرة على الالتهاب.

وظيفة الخلايا المناعية

قال المؤلف الرئيسي Ta-Chiang Liu ، حاصل على دكتوراه في الطب ، وحاصل على درجة الدكتوراه ، وأستاذ مشارك في علم الأمراض والمناعة في جامعة واشنطن" إن الاستهلاك طويل الأمد لنلظام الغذائي الغني بالدهون والسكر يضعف وظيفة الخلايا المناعية في الأمعاء يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الأمعاء"

دراسة الدهون السكر جهاز المناعة المناعة

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