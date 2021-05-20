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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقذائف مباشرة|الاحتلال الإسرائيلي يدمر 13 مصنعا بـ مدينة غزة الصناعية

غزة - ارشيفية
غزة - ارشيفية

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثالثة على التوالي مدينة غزة الصناعية، بقذائف مباشرة أطلقتها، اليوم الخميس، على أربعة مصانع.


وأفاد بيان صدر عن مدينة غزة الصناعية إحدى استثمارات شركة "باديكو" -وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة قرب معبر المنطار (كارني) شرق مدينة غزة والمحاذي لمدينة غزه الصناعية، أطلقت عدة قذائف بشكل مباشر نحو المصانع، ما أدى إلى تدمير أربعة مصانع حتى الآن، ما يرفع عدد المصانع المدمرة في المدينة الصناعية خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني منذ العاشر من مايو الجاري، إلى 13 مصنعا.


وأشار البيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بات يستهدف حاليا القطاع الاقتصادي في غزة، من خلال تدمير البنية التحتية لهذا القطاع، باستهداف مباشر للمصانع، عدا عن تدمير جزء من مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والبنية التحتية المرافقة له والذي تم افتتاحه قبل نحو شهرين لتوفير الكهرباء لكل المصانع في المدينة.
ولفت البيان إلى أن الماكينة العسكرية الإسرائيلية معنية وبكل قوة بتدمير اقتصاد غزة، ما يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى أضعاف الأرقام السابقة، ومحاولة منهم أيضا إلى إجبار أهل غزة في التنازل عن حقوقهم المشروعة في الحرية والعيش بكرامة.

الاحتلال الاسرائيلي غزة مصانع باديكو وكالة الأنباء الفلسطينية

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