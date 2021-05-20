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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

cristiano ronaldo

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

سيارات كريستيانو
سيارات كريستيانو رونالدو

 قام النجم البرتغالي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو cristiano ronaldo مؤخراً بفعل شيء مثير للجدل فقد قام بنقل أسطول سياراته الفخمة ليلاً من مدينة تورينو الإيطالية، حيث يقول البعض إنه يفعل ذلك تمهيداً لرحيله الوشيك عن ناديه الحالي.

وقام مجهول بتصوير مقطع فيديو لشركات النقل تقوم بشحن سياراته في وقت متأخر من الليل الحقيقة أن نقل سياراته ليس دليلاً على مغادرته أو بقائه في النادي الإيطالي، حيث كشفت تقارير إيطالية أن كريستيانو رونالدو cristiano ronaldo لم يقرر مستقبله بعد وفقاً لمصادر.

وأفادت تقارير أخرى أن نقل سيارات كريستيانو رونالدو cristiano ronaldo هي لأسباب تتعلق بالصيانة لأن معظم سياراته عادة ما يتم فحصها في ألمانيا ويتم عمل الصيانات اللازمة وعودتها مرة أخرى. 

ومن ضمن سيارات كريستيانو رونالدو cristiano ronaldo سيارة طراز بوجاتي شينتوديتشي وتعتبر هذه السيارة واحدة من أفضل 10 سيارات في العالم سيتم إنتاجها، ويقدر سعر السيارة بسعر 150 مليون جنيه.

تستمد هذه السيارة قوتها من محركات الضخم، والذي يتكون من 16 إسطوانة ، فضلا على أنه يمكنه الانطلاق من الثبات، وحتى 100 كم/ساعة في 6.1 ثانية ، أما سرعة السيارة فتصل إلى 380 كم /ساعة.


كما أن التقارير ذكرت بأن النجم البرتغالي قام بشراء أغلى سيارة في العالم، ومن المعروف عن كريستيانو رونالدو يمتلك الكثير من السيارات الفخمة والكلاسيكية، ومنها مرسيدس سي كلاس ، رولز رويس ، ويون فيراري 599 جي تي أو بالإضافة إلى لامبورجيني.

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