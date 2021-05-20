وفاة حكم نهائي مونديال 1994 المجري ساندور بول

أعلن موقع "أويست فرانس"، اليوم الخميس وفاة الحكم المجري ساندور بول (65 عاماً) الذي أدار نهائي مونديال الولايات المتحدة الأمريكية 1994 لكرة القدم بين البرازيل وإيطاليا الذى انتهى بفوز السامبا بركلات الجزاء 3-2.

وأضاف الموقع أن بول الذي بدأ مسيرته في عام 1984، وأدار أيضاً نهائي مسابقة دوري الأبطال عام 1997 بين بوروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي، انتهى بفوز الفريق الألماني بنتيجة 3-1.

وُاختير أفضل حكم في العالم 4 مرات بين 1994 و1997 من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.