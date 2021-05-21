الأحد المقبل ..نقل النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقناة السويس وميناء الإسكندرية

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة ، 10 اجتماعات على مدار الأسبوع القادم ، حيث تعقد الاجتماع الأول في الساعة الرابعة عصر الأحد القادم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون يمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55، 62) بميناء الإسكندرية.



كما تناقش في اجتماعها الثاني فى الساعة الخامسة مساء الأحد القادم أيضا ، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022فيما يخص

1_ الهيئة العامة لميناء الإسكندرية .

2_ الهيئة المصرية العامة لقناة السويس.

كما تناقش اللجنة خلال الثالث والرابع ، يوم الإثنين القادم فى الساعة الرابعة والخامسة عصر، دراسة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون يربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2021/2022فيما يخص

1_ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر .

2_ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

3_ ديوان عام النقل البحري .