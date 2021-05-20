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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهم المتفائل لـ سامح حسين.. التفاصيل الكاملة لكل عروض البيت الفني للمسرح

صدى البلد

مازالت برامج وعروض البيت الفني للمسرح مستمرة للجمهور حتى بعد إنتهاء موسم عيد الفطر ونرصدها بالتفصيل.

 

المتفائل 

على المسرح القومي بالعتبة  تعرض "المتفائل " في الساعة السادسة مساء، وتترواح أسعار تذاكرها بين ١٠٥،٧٥،٥٥ جنيه 

وتدور حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من  بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سميحة عبد الهادي ، عزت زين، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.

 

الصندوق

على مسرح الطليعة قاعة زكي طليمات  تعرض مسرحية "الصندوق" في السابعة مساء، سعر التذكرة 35 جنية. 

تدور أحداث العرض  في إطار  عبثى كوميدي حول مجموعة من الشخصيات  في أزمة في مكان غير محدد الملامح  وجميعهم لا يربط بينهم أي رابط  لكن يجمعهم حلم واحد وهو الخروج من هذا المكان لتحقيق أحلامهم البسيطة ، وبتطور الاحداث نكتشف طبيعة كل شخصية وازمتها الوجودية. 

العرض عن قصة أحلام الدمي لطه سادات ، تأليف وأشعار محمد زناتي،تمثيل ياسر الطوبجي،  ناصر شاهين ، طه خليفة ، أميرة عبد الرحمن،  أحمد عبد الحي ، محمد عبد الخالق ، محمود فتحي، ديكور وملابس فادي فوكيه ، موسيقي وألحان حسن زكي ، و من إخراج رضا حسنين. 

 

طقوس العودة 

على مسرح الطليعة " قاعة صلاح عبد الصبور " تعرض مسرحية "طقوس العودة " في السادسة مساء، سعر التذكرة  ٢٥ جنيه 

فكرة العرض  مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي ، عن نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها ،وأن العرض يقدم فى قالب طقسي  موسيقي غنائي، من بطولة نجلاء يونس ، ماهر محمود ، موسيقى وألحان أحمد الحجار ، ديكور وأزياء  نورهان سمير ،أشعار مسعود شومان ، ومن إخراج سعيد سليمان.

سهر الصايغ تروج لمسرحية المتفائل على إنستجرام

اليوم.. سهر الصايغ تعرض مع سامح حسين مسرحية " المتفائل"

صاحب مقام 

على المسرح العائم الصغير بالمنيل تعرض مسرحية "صاحب مقام " اليوم الخميس فقط  في السابعة مساء وتتراواح أسعار التذاكر بين  ٥٢،٣٢ جنيه 

العرض حكي و غنا وانشاد و يقدم ٦ حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي ، إسماعيل الانبابي،  المرسي أبو العباس،  والسيدة نفيسة ، إضافة إلي القديس ماري جرجس يربط بينهم راوي الحكايات و المنشد، كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم ،موسيقي وألحان حازم الكفراوي ، يشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، محمود الزيات ، هبة قناوي ، عادل رأفت،  محمد عبد الوهاب، محمد العزايزى ، أحمد عبد الجواد ، أداء وغناء وإنشاد سمير عزمي ،وإخراج عادل حسان.

 

ريسايكل

على المسرح العايم الصغير تعرض مسرحية "ريسايكل " في السابعة مساء "ابتداء من السبت ٢٢مايو" 

يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لانسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من الأستكشات، العرض موسيقى  أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة و إخراج  محمد الصغير، وأسعار التذاكر :٣٢،٥٢

رحلة الزمن الجميل

و للأطفال  على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة تعرض مسرحية "رحلة الزمن الجميل " في السادسة و النصف  مساء 

يدور حول رحلة يقوم بها الأطفال للعصر الفرعونى، العرض من تأليف وأشعار يحيي زكريا ، موسيقي وألحان كريم عرفة ، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، و العرض فكرة وإخراج محمد نور، وأسعار التذاكر:٢٥-٣٥

القطط 

على مسرح متروبول بالعتبة تعرض مسرحية " القطط" في الساعة السابعة مساء

العرض من بطولة سيد جبر، جلال عثمان ، عايدة غنيم، وائل ابراهيم، تأليف و أشعار  صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي، وأسعار التذاكر : ٣٥ جنيه

 حقول القراميط

على مسرح السلام بشارع القصر العيني  تعرض مسرحيات   " حقول القراميط " و  ملك الشتاء" و " ليالي سيد درويش " 

الساعة السادسة مساء

 العروض من  تأليف محمد عبد الحافظ ناصف، من بطولة عمرو عادل ، مادونا ، شيماء أبو بكر ، سيف، و فناني فرقة مسرح الشمس ، موسيقى و ألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد، ، و يشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم، فيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي ، من إخراج يوسف أبو زيد، وأسعار التذاكر : ٢٠،٣٠،٥٠ جنيه 

قاع 

على مسرح ليسيه الحرية  تعرض مسرحية "قاع" في الساعة السابعة مساء

 يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب،  وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه ، يعتمد العرض  على التنقل بين التمثيل الكوميدي و التراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .

العرض هو مشروع تخرج ورشة نجوم المستقبل،  تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار د/محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي، وأسعار التذاكر : ٣٢ جنيه 

حكايات الصياد و أمير البحار

على مسرح بيرم التونسي  تعرض مسرحية حكايات الصياد و أمير البحار في السادسة مساء.

العرض يهدف   إلى التركيز على أهميه العلم والأبحاث العلمية فى تقدم الأمم وازدهارها، بالعلم نسعد أنفسنا ومن حولنا ونحافظ على سلامه أوطاننا، العرض بطولة خالد خليفة ، ابراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار ، سلمى جابر، أحمد  العشرى ، أحمد  سعيد بيبيتو, يحيى عرفة ، مريم ايهاب، موسيقى ومؤثرات هشام زيتون، ديكور وليد السباعي  ، ملابس هبة توفيق، تأليف و إخراج إيهاب مبروك ، وأسعار التذاكر : ١٠٠،٧٥،٥٠،٣٠.  جنيه 

عروض البيت الفني للمسرح موسم عيد الفطر المسرح القومي المتفائل الصندوق

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