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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل  أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن

86 ألف رأس.. حملة تحصين الثروة الحيوانية تواصل عملها بـ بني سويف

بني سويف
بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وكشف التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم، مدير عام الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها بلغ 86 ألف و508 رأسا، وشملت تحصين 73 ألف و235 رأسا من الأبقار، و13 آلاف و66 رأساً من الأغنام، و207 من الماعز، منذ بداية الحملة في الثالث من  أبريل  الماضى وحتى التاسع عشر من شهر  مايو الجاري.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير المستلزمات البيطرية، موضحا أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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