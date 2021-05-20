السبت والأحد.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بـ بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف أنه من المقرر فصل التيار عن قرية الكوم الأحمر، من 8 صباحا حتى 1 ظهرا يوم السبت المقبل، ويوم الأحد 23 مايو 2021 عن قرية أبوصالح مركز ناصر من 8 صباحا حتى 1 ظهراً، لإجراء أعمال صيانة دورية بالمغذيات.

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، ويناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.



من جانب آخر تواصل أعمال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن.

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.