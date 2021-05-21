عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد «أبوشقة» فى بالم هيلز بأكتوبر.. اليوم

وزير الاوقاف
وزير الاوقاف

يفتتح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسجد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، الكائن فى منطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر. ويلقي وزير الأوقاف خطبة «الجمعة» من مسجد «أبوشقة» حيث ستذاع شعائر صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة.

وزير الأوقاف يطلب عدم إشراك المالية والتخطيط في موازنة صندوق الوقف الخيري

ويزيل وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة الستار عن اللوحة الخاصة بالمسجد، والمكتوب عليها أن هذا المسجد أنشئ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقد تم توجيه الدعوة لكبار رجال الدولة وكبار الرموز الدينية لحضور افتتاح المسجد. 

 

كما تم توجيه الدعوة إلى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورموز الإعلام والصحافة.

مجلس الوزراء السيسي محافظ الجيزة وزير الاوقاف رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي

ترشيحاتنا

فرص لسقوط أمطار.. تعرف على طقس الجمعة 21-5-2021

رضا عبد العال : مروان حمدي لا يصلح للزمالك ويجب محاسبة من تعاقد معه

حول منزله إلى مدفن.. ضابط سلفادوري استغل السلطة لقتل 14 امرأة

هنا فلسطين .. إسرائيل تعلن التوصل لوقف إطلاق النار.. وبايدن يشكر مصر والسيسي على جهود التهدئة في غزة

خدمات مرورية .. دور سيارة الإغاثة المرورية على الطرق والمحاور

بـ طول 20سم.. أضخم عينة غائط بشري في العالم أغلى من المجوهرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

وفاة الفنان الكبير سمير غانم

حالته الصحية تدهورت بشكل كبير .. أول تعليق من الصحة على وفاة سمير غانم

هل تعلم دلال عبد العزيز خبر وفاة سمير غانم.. تفاصيل

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أوقفوا التصوير مش لازم دلال عبد العزيز تعرف|السبكي من أمام مستشفى سمير غانم

دعاء جلب الرزق بسرعة .. ردده في قيام الليل وفي صلاة الفجر

نأمل أن تتحسن|مصدر طبي يكشف تطورات في حالة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لهذا السبب كريستيانو رونالدو ينقل سياراته ليلاً

بسعر خيالي مكلارين تطرح ساعة يد فاخرة .. صور

أسعار و مواصفات سيارات MG في مصر 2021 .. صور

سيارات جديدة تنضم لمزاد حوادث وثاق للتأمين التكافلي .. صور

فيديو

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

فيديوجراف.. مفاجأة بشأن جرعات لقاح كورونا

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

جمال قرين يكتب : فلسطين باقية

د. علي ناصر اليافعي يكتب: عندما تروض الميكروبات الجامحة!

عثمان المقدم يكتب: أنصار التطبيع

دينا يحيي تكتب: دراما رمضان ورمانة الميزان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ