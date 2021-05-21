وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد «أبوشقة» فى بالم هيلز بأكتوبر.. اليوم

يفتتح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسجد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، الكائن فى منطقة بالم هيلز بالسادس من أكتوبر. ويلقي وزير الأوقاف خطبة «الجمعة» من مسجد «أبوشقة» حيث ستذاع شعائر صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة.

ويزيل وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة الستار عن اللوحة الخاصة بالمسجد، والمكتوب عليها أن هذا المسجد أنشئ فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقد تم توجيه الدعوة لكبار رجال الدولة وكبار الرموز الدينية لحضور افتتاح المسجد.

كما تم توجيه الدعوة إلى رئيسى مجلسى النواب والشيوخ ورموز الإعلام والصحافة.