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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها الخامسة والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مصر خلال الفترة من  ٢٠ إلى ٣٠ مايو الجاري.

 

وذلك بحضور الدكتور معتصم خضر رئيس اللجنة المنظمة،  أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، عادل الغضبان مدير عام مساعد الاتحاد العربي لكرة قدم الصالات.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البنية التحتية الرياضية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات والأحداث العالمية مشيراً  إلى أن مجموعة الصالات المغطاة التي أنشأتها مصر واستضافة بطولة العالم لكرة اليد مطلع العام الجاري الآن تستضيف بطولة جديدة على أرض مصر مؤكداً أن تلك الصالات مصممة وفقاً لأحدث المعايير والمقاييس العالمية وهو ما يجعلها دائما في أتم الجاهزية لاستضافة البطولات الرياضية المختلفة.



ويشارك ببطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات والتي تستضيفها صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر منتخبات مصر وموريتانيا والكويت والبحرين  فى المجموعة الأولى والسعودية والإمارات والمغرب وجزر القمر في المجموعة الثانية.

وجاءت مباراة الافتتاح بفوز المنتخب المصري على المنتخب الموريتاني بنتيجة ٨ مقابل هدف .

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كأس العرب لكرة قدم الصالات أحمد مجاهد كأس العرب المنتخب المصري

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