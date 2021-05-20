الموافقة على استكمال أعمال المرحلة الأولى لمشروعات الصرف بمدينة 15 مايو بجمصة

أعلنت محافظة الدقهلية فى بيان لها اليوم عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على إستكمال أعمال المرحلة الأولى بمشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات رفع مياه الصرف الصحي وخطوط الطرد بمدينة 15 مايو بجمصة بمبلغ قدره 45 مليون جنيه،حيث يجري العمل بالمرحلة الأولى بالمشروع بتكلفة إجمالية قدرها 65 مليون جنيه .



وأضاف البيان أن تلك الموافقة جاءت لإنهاء مشكلات الصرف الصحى بمساكن المدينة و أن ذلك سيضع حلا نهائيا لمشكلات 15 مايو بجمصة فى خدمات الصرف الصحى والتى إستمرت لسنوات عديده.



وأشار البيان الى أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة الاسكان وتنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء وموافقته السابقة على إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطات رفع مياه الصرف الصحي وخطوط الطرد بالمدينة.