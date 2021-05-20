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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مانشستر سيتي يعلن إقامه حفل وداع لـ أجويرو

أجويرو
أجويرو

أعلن نادى مانشستر سيتي إقامة حفل وداع خاص للمهاجم الفريق سيرجيو أجويرو بعد انتهاء المباراة القادمة أمام فريق إيفرتون ضمن منافسات الدورى الانجليزي . 

وحسب بيان نادي مانشستر سيتي فإنه سيحضر المباراة 10 آلاف من مشجعي السيتي  مع رفع بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي سياق آخر أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وافق على الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني.

وكان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن عن رحيل أجويرو عن الفريق بنهاية عقده، نهاية هذا الموسم.

وبحسب قناة “TYC” الأرجنتينية، أن نادي برشلونة اتفق على كل شيء مع أجويرو، من أجل ضمه للعب في صفوف الفريق الموسم المقبل.

وأشارت القناة إلي أن توقيع العقود قد يتم في الأيام القليلة المقبلة، لكن لن يتم الإعلان عن الصفقة قبل نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وتشيلسي، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وأكدت القناة أن أجويرو تلقى عروضًا من ناديي يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، لكنه فضل الانتقال لبرشلونة ليكون زميلًا لصديقه ومواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتوج أجويرو مؤخرًا مع مانشستر سيتي ببطولتي الدوري الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إضافة لتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا.

أجويرو مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برشلونة دوري ابطال أوروبا

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