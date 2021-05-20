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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن المسجد الأقصي

الكويت
الكويت

أفادت صحيفة الراي الكويتية نقلا عن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية  المهندس فريد عمادي بأن الوزارة اتخذت قرارا عاجلا حيث خصصت خطبة صلاة يوم غد الجمعة للحديث عن أهمية المسجد الأقصى ومكانته وواجب المسلمين تجاهه وتجاه إخواننا في أرض فلسطين.

وطالب عمادي بحسب صحيفة الراي الكويتية خطباء المساجد بضرورة الحديث عن هذا الموضوع الجلل وحسب الخطبة المعممة والتي حملت عنوان (المسجد الأقصى في قلوبنا).

كما تضمنت الخطبة الحديث عن مكانة المسجد الأقصى ومنزلته عند المسلمين والآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تبين فضائل المسجد الأقصى والواجب الشرعي تجاه ما يتعرض له إخواننا في أرض فلسطين من انتهاكات صارخة من سلطات الاحتلال الغاصب.

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الكويت.. قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن الوافدين

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بيان عاجل من السفارة الفرنسية لدى الكويت

وتأتي خطوة وزارة الأوقاف انطلاقا من أهمية المسجد الأقصى ومكانته في قلوب المسلمين، وبالتزامن مع انطلاق الحملة الشعبيَّة العاجلة لإغاثة الشعب الفلسطيني برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وبالتعاون مع وزارة الخارجية، لتقديم العون والمساعدة للأشقاء في فلسطين، ودعم القضية الفلسطينية

الكويت وزارة الأوقاف المسجد الأقصى دعم القضية الفلسطينية صلاة الجمعة خطبة الجمعة

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