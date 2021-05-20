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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بالتحرش بفتاة وارتكاب فعل فاضح داخل سيارته بطنطا 4 أيام

صوره فتاه واقعة التحرش
صوره فتاه واقعة التحرش

قرر رئيس نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية اليوم الخميس، حبس المتهم بالتحرش بفتاة  وارتكاب فعل فاضح داخل سيارته ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وجهت النيابة للمتهم تهمة التحرش وارتكاب فعل فاضح، واستمعت إلى أقوال المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة مؤكداً  أنه هو الذي ظهر في الفيديو.

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كما طلبت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة واستكمال تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

 

وكانت أجهزة الأمن رصدت فيديو متداول لشخص يأتي بحركات جنسية داخل سيارته أمام فتاة بأحد شوارع طنطا ، تم التوصل إلى المتهم وإلقاء القبض عليه.

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